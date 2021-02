Gennaro Gattuso ziet naast Dries Mertens ook Hirving Lozano en David Ospina uitvallen voor match tegen Granada

Bij de Italiaanse topclub Napoli nemen de blesssurezorgen gestaag toe in de aanloop naar het duel van donderdag in de Europa League met het Spaanse Granada.

De Mexicaanse aanvaller Hirving ‘Chucky’ Lozano en de Colombiaanse doelman David Ospina kwamen het afgelopen weekend niet zonder kleerscheuren door. Lozano liep in de met 1-0 gewonnen topper tegen Juventus een hamstringblessure op en zou daarmee een drietal weken aan de kant staan. Ospina blesseerde zich reeds in de opwarming van het duel aan het dijbeen en zou twee weken out zijn.

Daarnaast kan Napoli-coach Gennaro Gattuso ook nog niet rekenen op Dries Mertens. De Rode Duivel sukkelt al een tijdje met een enkelkwetsuur.