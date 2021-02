Man maakt dodelijke val van acht meter in pompgebouw sluizencomplex

Wielsbeke / Diksmuide - In het pompgebouw nabij het sluizencomplex in Ooigem is maandagmiddag een werknemer van de Diksmuide firma Vandezande verongelukt. Een 53-jarige man uit Diksmuide viel in een van de kokers zo’n acht meter naar beneden. Alle hulp kwam te laat, de man overleed ter plaatse.

Enkele medewerkers van de firma Vandezande uit Diksmuide, gespecialiseerd in onder andere vijzelpompen, waren maandag omstreeks 13.30 uur volop bezig in het pompgebouw nabij het sluizencomplex in Ooigem (Wielsbeke). In dat gebouw staan vier grote kokers met daarin pompen die er mee voor zorgen dat het waterpeil van het kanaal Roeselare-Leie en de Leie op gelijke hoogte komt te staan zodat schepen verder kunnen varen. Twee van de vier pompen waren in werking, twee andere pompen lagen maandagmiddag stil.

Uit een van de kokers werd de pomp gehaald om die te reinigen en mogelijk te vervangen. Tijdens die werken liep het plots helemaal verkeerd. Een van de aanwezige mannen viel plots naar beneden in de koker. Zijn collega’s hoorden een lawaai, maar wisten niet onmiddellijk wat er gaande was. “Zij vonden hem ook niet onmiddellijk terug”, bevestigt het arbeidsauditoraat. Kort daarna werd duidelijk dat hun collega, een 53-jarige man uit Diksmuide, een zware val had gemaakt. “Hij viel acht meter omlaag”, bleek uit de bevindingen van de arbeidsauditeur.

Hulp komt te laat

De hulpdiensten, waaronder het mugteam, de brandweer en een duikteam, snelden kort nadien ter plaatse. De omgeving van het pompgebouw werd afgesloten voor omstaanders zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Alle hulp bleek echter te laat te komen. De werknemer van de Diksmuide firma overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het toezicht welzijn op het werk, een deskundige en een wetsdokter werden aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Hoe de man precies is gevallen, is heel onduidelijk. “Dit is een heel tragisch ongeval”, aldus Liliane Stinissen, woordvoerster van de Vlaamse Waterweg. Voor de hulpdiensten werd het maandagmiddag nog een heel moeilijke opdracht om het lichaam van de man uit de koker te halen.