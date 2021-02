Referee Department legt onterecht toegekende goal van Ferdy Druijff uit: “We hadden de beelden niet”

In wekelijke videoboodschap van het Referee Departement legt Frank De Bleeckere uit waarom het beslissende doelpunt van KV Mechelen-speler Ferdy Druijff tegen Beerschot niet werd afgekeurd.

De VAR beschikte volgens De Bleeckere niet over een totaal beeld van de actie waarop zowel het moment van vertrek van de pas en de laatste speler van Beerschot te zien was. Zowel op de hoofdcamera als op de tactische camera van de VAR kon je niet zien of Rob Schoofs wel of niet buitenspel stond bij de pass die voorafging aan diens assist voor Druijff.

De beelden die opdoken na de wedstrijd waren beelden die niet ter beschikking stonden van de VAR en konden dus niet gebruikt worden. Over de overige fases volgt meer uitleg in Eleven Gazette van maandagavond.