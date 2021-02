Gentse bioboerderij spil in grootschalige drugshandel: “Er heerste een sfeer van snuiven en vooral veel geld verdienen”

Gent -

Honderdduizend euro, 34 kilogram cannabis en wapens. Dat vond de politie vorig jaar bij een bioboerderij in Sint-Denijs-Westrem. De locatie was de spil voor drugshandel in de streek. Voor de Gentse rechtbank stonden maandag negen beklaagden, waaronder de boer en zijn twee zonen, terecht.