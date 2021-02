Identiteit van achtergelaten jongen in rolstoel bekend: ‘Moet wanhoopsdaad zijn geweest’

De ernstig gehandicapte jongeman die dinsdagavond in de vrieskou werd achtergelaten bij de Rijswijkse brandweerkazerne, heeft een naam. Dit zegt de politie, die lange tijd niet wist wie de ‘vondeling’ in de rolstoel was, omdat de man vanwege zijn handicap niet kan praten.

Een voorbijganger trof de jongeman eenzaam en alleen aan voor de kazerne aan de Burgemeester Elsenlaan. Volgens de politie moet hij in de nacht van dinsdag op woensdag in zijn rolstoel op straat zijn gezet.

De jongere was onderkoeld en had een briefje bij zich met de tekst dat zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen, zijn familie dakloos is en dat hij daarom is achtergelaten. Sinds de hulpdiensten hem uit de sneeuw haalden, ligt hij in het ziekenhuis.

‘Wanhoopsdaad’

In Rijswijk wordt inmiddels volop meegeleefd met het slachtoffer. “Het gaat naar omstandigheden goed met hem, maar het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Dit moet een wanhoopsdaad zijn geweest”, zegt schepen Larissa Bentvelzen.

Volgens Bentvelzen hebben zich inmiddels diverse zorgorganisaties gemeld die zich over de circa 20-jarige jongen willen ontfermen. “Zij werken vanuit een bepaalde empathie en willen hem een veilige plek geven. Het is heel mooi om te zien wat er vanuit de zorghoek op gang komt.” Een van de zorgorganisaties die zich het lot van de jongen aantrekt spreekt van ’een droevig verhaal’.

De jongen gaat vanuit het ziekenhuis eerst naar een crisisplek. Daar wordt bekeken in welke zorginstelling hij de beste zorg kan krijgen.

De politie heeft na tips en onderzoek de identiteit van de rolstoeler weten te achterhalen, maar wil ‘uit respect voor de privacy’ verder niets kwijt. Wel gaat het onderzoek naar degenen die hem hebben achtergelaten, onverminderd voort. “We kijken naar wat er precies is gebeurd, maar in principe is het strafbaar om iemand in hulpeloze toestand achter te laten”, aldus een woordvoerster. De politie is op zoek naar getuigen.

