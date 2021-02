Telenet gaat strijd aan met lowcostconcurrenten

Telenet verpakt zijn bestaande diensten Tadaam - digitale tv en internet - en BASE - mobiele telefonie - in nieuwe bundels vanaf 50 euro per maand. Dat heeft het telecombedrijf maandag aangekondigd. Het verscherpt zo de concurrentie met Orange en Scarlet, die mikken op prijsbewuste consumenten.

Telenet lanceerde in september 2019 een aanbod van televisie en internet zonder kabels. Tadaam werkt via een modem die het mobiele 4G-signaal omzet in wifi. Inbegrepen is ook een televisie-app om naar bijna 50 zenders te kijken. Het gaf Telenet de mogelijkheid om uit te breiden in Wallonië, waar het niet overal kabels heeft maar wel een 4G-netwerk.

Nu koppelt Telenet Tadaam aan BASE. Wie een BASE-abonnement van 15, 20, 29 of 40 euro combineert met Tadaam (40 of 50 euro), krijgt 5 euro bundelkorting. Zo wordt een pakket met digitale tv, internet en mobiele telefonie mogelijk vanaf 50 euro per maand. Voor het BASE-merk betekent die stap een terugkeer naar de telecombundels, na de stopzetting van “Snow” eind 2014.

Met de Tadaam/BASE-combinatie gaat Telenet vooral de concurrentie aan met Proximus-dochter Scarlet en Orange. Scarlet biedt een pakket met tv, internet en vaste telefonie aan voor 40 euro per maand. Orange heeft dan weer een bundel met tv, internet en mobiele telefonie van 59 euro per maand. Er zijn wel belangrijke verschillen in internetsnelheden, aantal tv-zenders en data/belminuten.