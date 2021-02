Van de vrieskou naar een aangenaam lentezonnetje: hoe kan het weer zo omslaan op zo’n korte tijd?

Volgens het KMI wordt het komend weekend aangenaam lenteweer, met temperaturen tot 16 graden Celsius. En dat terwijl we vorig weekend bij temperaturen ver onder nul nog klappertandend plannen maakten om te schaatsen. Hoe kan het weer zo drastisch omslaan op zo’n korte tijd?

Vorige maandag was het in Ukkel -7,5 graden Celsius, zondag voorspelt het KMI maxima +16. Van koudegolf naar aangenaam lentezonnetje op amper twee weken tijd. Op zich zijn die bokkensprongen van het weer niet zo uitzonderlijk, vertelt VRT-weerman Frank Deboosere. “Ik heb het onlangs eens geturfd: sinds 1830 zijn er meer dan honderd dagen geweest waarop de temperatuur zelfs van dag op dag met minimaal tien graden Celsius omhoog of omlaag sprong. Als je dat weet, zijn de huidige verschillen bekeken over twee weken helemaal niet zo verrassend meer.”

Temperatuursprongen zijn ook typisch voor de lente, aldus Deboosere. “Die komt nu eenmaal met horten en stoten. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat we begin maart nog een koudeprik krijgen met temperaturen tot -10 graden.” De verklaring: de aangevoerde luchtsoort. “De afgelopen dagen en weken voerde de wind polaire lucht aan uit het noorden, uit Scandinavië, Polen en Wit-Rusland aan. Die is natuurlijk koud. Maar de wind draait momenteel naar het zuiden. En afgelopen week haalden ze aan de Spaanse costa’s zelfs 23 à 24 graden. Het is die warme lucht die nu tot bij ons komt.”

De vooruitzichten op korte termijn zijn dus warm(er): sinds zondag is de dooi ingezet, dinsdag en woensdag halen we al 11 graden. Donderdag daalt het kwik licht tot 9 graden, mogelijk door de toenemende opklaringen. Vrijdag klimmen de temperaturen weer met een graad, om zaterdag tot 14 te reiken. Zondag schat het KMI de maxima op 16 graden.