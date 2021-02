Waarom Jürgen Klopp er niet vrolijk uitziet: “Het weer is niet geweldig en mijn baard wordt steeds grijzer”

Jordan Henderson heeft maandag, aan de vooravond van de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League van Liverpool tegen Leizpig, op de traditionele persbabbel gezegd dat de spelers verantwoordelijk zijn voor de terugval van de club in de Premier League. “Diep vanbinnen weten we dat allemaal”, zei de aanvoerder. Hij sprak de geruchten tegen dat het vertrouwen in trainer Jürgen Klopp aan het afnemen is.

“Om al die wilde verhalen kan ik eigenlijk alleen maar lachen”, aldus Henderson, de middenvelder die door de vele blessures bij de Reds al weken achterin speelt. “Andy Robertson zou in de kleedkamer ruzie hebben gehad met keeper Alisson, Klopp zou er niets meer van kunnen. Ik kan alleen niet ontkennen dat de resultaten slecht zijn. Het is hoog tijd dat wij daar verandering in brengen.”

Liverpool verloor de laatste drie duels in de Premier League en de achterstand op koploper Manchester City is inmiddels 13 punten. In een verlenging van de landstitel gelooft intussen bijna niemand meer. De club is ook al uitgeschakeld in de FA Cup. De laatste twee nederlagen waren tegen Manchester City en Leicester City, beiden ingeleid door blunders van de doorgaans foutloze doelman Alisson Becker.

Jürgen Klopp: “Ik barst van de energie”

Jürgen Klopp van zijn kant liet op de persconferentie weten dat het goed met hem ging. De tegenvallende resultaten én het overlijden van zijn moeder - vanwege de coronamaatregelen kon hij haar begrafenis niet bezoeken - hebben zijn motivatie niet aangetast. “Ik barst van de energie. Ja, ook privé is het een zware tijd. Hoewel ik daar in het openbaar eigenlijk niet over praat, wil ik zeggen dat we dat als familie hebben opgevangen.”

“Misschien zie ik er niet zo vrolijk uit”, bekende Klopp. “Dat komt omdat het weer niet geweldig is, mijn baard steeds grijzer wordt en ik niet zo veel slaap heb gehad. Verder beschouw ik de situatie waarin we nu zitten als een grote uitdaging. En uitdagingen heb ik wel vaker gehad. We gaan hier samen uitkomen, dat weet ik zeker. Door te blijven voetballen zoals ons voor ogen staat, door samenhorigheid en door hard te werken. En door te leren van elke wedstrijd die we hebben gespeeld.”

Vanwege de reisrestricties vanuit Engeland naar Duitsland wordt de eerste wedstrijd tussen Leipzig en Liverpool dinsdag in Boedapest gespeeld. Liverpool mag daarna ‘gewoon’ het tweede duel op Anfield laten plaatsvinden.