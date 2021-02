Alex Craninx verandert van ploeg in Noorwegen

De Noorse topclub Molde verhuurt Alex Craninx komend seizoen aan promovendus Lilleström. Dat maakte zijn nieuwe club maandag bekend. De 25-jarige Craninx, een Belgische doelman met Spaanse roots, was bij Molde tweede doelman. Het nieuwe voetbalseizoen in Noorwegen start op 5 april.

De in Malaga geboren doelman kreeg zijn jeugdopleiding bij Real Madrid, maar doorbreken bij de Koninklijke zat er nooit in. Na passages bij het Nederlandse Sparta en het Spaanse Cartagena streek hij in de zomer van 2018 neer in Noorwegen bij Molde. Daar speelde hij de voorbije jaren 28 officiële duels.

Velkommen til Lillestrøm, Alex Craninx! https://t.co/MKctfrD4dk — Lillestrøm SK (@LillestromSK) February 15, 2021

Molde werd in het voorbije seizoen in Noorwegen, dat eindigde eind december, vicekampioen. Lilleström promoveerde uit tweede klasse. Een andere Belg, Jo Coppens, was vorig seizoen de vaste doelman bij Lilleström, maar hij maakte vorige maand de overstap naar de Duitse derdeklasser Unterhaching.