Minstens zestig doden en honderden vermisten na schipbreuk in Congo

????#RDC- #URGENT ??: Le naufrage d’une baleinière partie de #Kinshasa pour le village de #Longola_Ekoti ( Équateur) la nuit du 14 au 15 février a fait 60 morts, 300 rescapés et plusieurs disparus sur les 700 passagers. En cause: le manque de visibilité en nocturne et la surcharge. pic.twitter.com/Qg4EwmQy36