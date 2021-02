Catalaanse nationalisten sterker dan ooit, ondanks zege socialisten: één man heeft de sleutel in handen, maar die zit in gevangenis

Voor het eerst in tien jaar zijn de socialisten opnieuw de grootste partij van Catalonië. Toch smaakt de overwinning in de regionale parlementsverkiezingen van zondag bitterzoet. Niet alleen doet het extreemrechtse Vox zijn intrede in het regioparlement, voor het eerst halen de drie partijen die streven naar onafhankelijkheid ook een meerderheid. Eén man heeft nu de sleutel in handen: Oriol Junqueras. Maar die zit momenteel een gevangenisstraf uit in Madrid.

Wie dacht dat de coronapandemie en de zware economische gevolgen het Catalaanse nationalisme het nekschot zouden toedienen, is eraan voor de moeite. Integendeel, de Catalaanse separatisten wisten voor het eerst een meerderheid van de kiezers achter zich te scharen, 51 procent om precies te zijn. Met hun drieën bezetten ze nu 74 van de 135 zetels in het regioparlement in Barcelona.

Gewezen Catalaans minister-president Carles Puigdemont, in ballingschap in ons land, sprak zijn aanhangers toe via videoconferencing. Foto: EPA-EFE

Alle ogen op Junqueras

Race gelopen, zou je dan denken, maar zo simpel is het niet. Want sinds de door Spanje verboden volksraadpleging van 1 oktober 2017 en het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid enkele weken later, botert het niet meer tussen de twee grootste separatistische partijen van Catalonië, het rechts-liberale Junts per Catalunya (32 zetels) van voormalig minister-president Carles Puigdemont en de links- republikeinse ERC (33 zetels) van gewezen viceminister-president Oriol Junqueras. Puigdemont woont in ballingschap in ons land en blijft voorstander van de harde lijn, Junqueras ziet meer heil in een dialoog met de regering in Madrid.

Junqueras mag dan al een celstraf van 13 jaar uitzitten voor zijn rol in het referendum, zijn partij heeft wel de sleutel in handen. De kiezer heeft de kaarten namelijk zo geschud dat de ERC (+1 zetel) samen met Junts per Catalunya (-2) en het kleine antikapitalistische CUP (+5) aan 74 zetels geraakt. Een meerderheid dus. Maar ook krak even veel als wanneer de ERC een coalitie zou vormen met de sociaaldemocratische PSC (+16) en het radicaal-linkse En Comú Podem (status quo). Die PSC, aangevoerd door gewezen gezondheidsminister Salvador Illa, werd nipt de grootste.

Gewezen gezondheidsminister Salvador Illa werd door premier Sanchez de vuurlinie ingestuurd om een nationalistische meerderheid te voorkomen: dat plannetje lukt maar half. Foto: AFP

Amnestie en zelfbestuur

Salvador Illa zal er alles aan doen om de ERC van Junqueras te overhalen om zijn nationalistische strijdmakkers in te ruilen voor een coalitie van links. Meteen het droomscenario voor de Spaanse premier Pedro Sánchez. Die leidt in Madrid een linkse minderheidsregering van zijn sociaaldemocratische PSOE met het radicaal-linkse Podemos Unidas, en kreeg in het Spaanse parlement al geregeld gedoogsteun van diezelfde ERC.

Toch is ook deze race nog niet gelopen. Vorige week beloofde Junqueras aan de andere nationalisten om het front niet te breken: “Spanje en Catalonië zijn twee verschillende landen. In Catalonië gaan we niet besturen met de socialisten.”

Pere Aragonès, ERC-lijsttrekker en in afwezigheid van Junqueras kandidaat-minister-president, verwoordde het na afloop van de stembusslag zo: “We kunnen met de nationalisten aan een volstrekte meerderheid raken. Maar ik nodig alle progressieve krachten, alle parlementsleden die zich kunnen vinden in amnestie en meer zelfbestuur uit om zich achter ons project te scharen.” Amnestie voor de politieke gevangenen en ‘meer zelfbestuur’, de droom van een onafhankelijk Catalonië, is nog lang niet dood en begraven.