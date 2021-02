Britse variant maakt einde aan Nieuw-Zeelands ‘rijk van de vrijheid’

Nieuw-Zeeland verpletterde de coronacurve en bleef maanden gespaard van het virus. Nu er drie besmettingen met de problematische Britse variant zijn opgedoken, voert premier Jacinda Ardern opnieuw drastische maatregelen in.

Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland, gaat drie dagen in lockdown. In de rest van het land worden de afstandsregels weer van kracht. Dat kondigde premier Jacinda Ardern aan na spoedoverleg op zondag ten gevolge van drie nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het gaat om drie leden van hetzelfde gezin uit het zuiden van Auckland.

Onderzoek wees uit dat het om de Britse variant gaat. ‘Dit resultaat bekrachtigt de beslissing om snel en krachtdadig op te treden tegen de nieuwe gevallen, zodat we elke mogelijkheid tot verdere verspreiding in de kiem smoren’, aldus de Nieuw-Zeelandse regering. Het is een tegenslag voor het land, dat sinds augustus vorig jaar niet meer in lockdown was geweest. De nieuwe maatregelen zullen dinsdag geëvalueerd worden.

Intussen bereikte de eerste lading Pfizer-vaccins het land. De vaccinatiecampagne zal er volgende week van start gaan.