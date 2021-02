Willy Sagnol is de nieuwe bondscoach van Georgië

De Georgische voetbalbond (GFF) heeft maandag Willy Sagnol aangesteld als nieuwe bondscoach. De 43-jarige Fransman is de opvolger van de Slovaak Vladimir Weiss, die in november vorig jaar opstapte.

Na een succesvolle spelercarrière bij Saint-Etienne (1995-1997), Monaco (1997-2000) en Bayern München (2000-2009) timmert Sagnol al enkele jaren aan zijn trainersloopbaan. Hij was de voorbije jaren actief bij de Franse voetbalbond, als technisch directeur en coach bij de U20 en U21, en bij Bayern München, als assistent en interimcoach. Tussen mei 2014 en maart 2016 was hij hoofdcoach van Ligue 1-club Bordeaux.

Bij Georgië krijgt Sagnol de leiding over onder meer Giorgi Chakvetadze (Gent) en oude bekenden van de Jupiler Pro League als Tornike Okriashvili (ex-Genk) en Giorgi Kvilitaia (ex-Gent).

Georgië verloor in november vorig jaar in de beslissende play-offs op weg naar het EK van Noord-Macedonië. In de Nations League werd het team derde in groep B van de C-divisie.