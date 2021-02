Je verzint het niet: Michel Vlap goed voor doelpunt én assist tijdens debuut voor Arminia Bielefeld op veld van Bayern München

Foto: Pool via REUTERS

Michel Vlap had bij zijn debuut voor Arminia Bielefeld, op het veld van Bayern München nota bene, amper negen minuten nodig om de netten te doen trillen. De goal van de Nederlander mocht er bovendien best zijn.

Vlap, die dit seizoen in elf wedstrijden voor Anderlecht amper één keer wist te scoren, is niet de eerste huurling van paars-wit die bij zijn tijdelijke werkgever plots wél vlotjes de weg naar doel lijkt te vinden. Landry Dimata bezorgde Espanyol afgelopen weekend de drie punten tegen Mallorca, Isaac Kiese Thelin scoorde voor Kasimpasa tegen Galatasaray en Peter Zulj maakte voor Göztepe al vier treffers in zeven wedstrijden.