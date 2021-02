Kom Op tegen Kanker pleit voor forse uitbreiding rouwverlof: twintig dagen in plaats van drie dagen ‘klein verlet’

Rouwen om het overlijden van een kind is een basisrecht, stelt Kom op tegen Kanker. Daarom vraagt de organisatie dat ouders van overleden kinderen voortaan twintig dagen verlof krijgen, in plaats van de huidige drie dagen ‘klein verlet’.

Volgens de meest recente cijfers van het Belgisch Kanker Register overleden in 2017 73 kinderen en adolescenten tussen 0 en 19 jaar aan kanker. Hun ouders kregen na het afscheid slechts drie dagen om te rouwen, het zogenaamde ‘klein verlet’. En dat is veel te weinig, vinden ze bij Kom op tegen Kanker. “We krijgen daar vaak vragen over. Dat je het verlies van een kind na drie dagen achter je moet laten, dat kan niet kloppen”, zegt Wim Geluykens, jurist bij Kom op tegen Kanker.

De organisatie stelt daarom voor om het rouwverlof na het overlijden van een kind op te trekken tot twintig dagen. De drie dagen omstandigheidsverlof worden automatisch toegewezen, de overige zeventien dagen kunnen de ouders flexibel inzetten tot drie jaar na het overlijden. Daarmee zou het rouwverlof gelijkgesteld worden aan het vaderschapsverlof, dat vanaf 2023 ook twintig dagen telt.

Voor het verlies van een ouder, schoonouder of stiefouder, vraagt Kom op tegen Kanker tien dagen. Bij het verlies van een broer, zus, grootouder, kleinkind, schoonzoon of -dochter, schoon- of stiefbroer, schoon- of stiefzus, achterkleinkind en overgrootouder zou het om vijf dagen moeten gaan. In alle situaties worden drie dagen automatisch ingezet.

Geen ziekte

“Veel ouders nemen nu al ziekteverlof na de drie dagen. Maar rouwen is geen ziekte, het is een normale reactie op zo’n situatie en dus een recht”, zegt Geluykens. “De dagen omstandigheidskrediet worden trouwens vergoed vanuit de ziekte- en invaliditeitsverzekering, waardoor het niet meer kost aan de werkgever of maatschappij.”

Ook Karoo Beyheydt (46) uit Wemmel nam ziekteverlof nadat in 2017 haar achtjarige dochter Aza overleed aan hersenstamkanker. “Ik viel uit de lucht toen ik hoorde dat ik maar recht had op drie dagen. Dat is al niet genoeg voor organisatorische dingen, laat staan voor het rouwproces.” Dat er specifiek verlof komt om te rouwen, is volgens Karoo ook belangrijk voor het mentaal welzijn. “Je erkent dan dat het oké is om te rouwen. Met meer dagen zullen ook minder ouders op termijn uitvallen. Rouwen stopt natuurlijk nooit, maar het is goed dat je de tijd krijgt om jezelf een beetje te herpakken.”

Kom op tegen Kanker heeft het voorstel ingediend bij de Commissie Sociale Zaken, volgende week dinsdag zou het op de agenda moeten komen. “We hopen dat er nu snel positieve veranderingen zullen komen”, besluit Geluykens.