Nederlandse verdachte biedt gestolen Van Gogh aan in ruil voor strafvermindering in drugszaak

Een gestolen Van Gogh in ruil voor strafvermindering in drugsfeiten daar had de eigenaar van een transportbedrijf in Amersfoort op gegokt. Helaas paste de Nederlandse politie na onderhandelingen voor het aanbod. Dat melden de Nederlandse media De Telegraaf en RTL maandag.

De verdachte is Peter Roy K. (38) eigenaar van een groot transportbedrijf in Amersfoort, in de provincie Utrecht. Volgens de Nederlandse media zou hij in ruil voor strafvermindering hebben aangeboden het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ terug te geven. Dat werk uit 1884 werd op 30 maart vorig jaar gestolen in het Singer Museum in Laren.

Kunstdetective Arthur Brand onderhandelde maandenlang met iemand uit de omgeving van de verdachte. Brand bevestigt dat de transportbaas het werk in zijn bezit zou hebben en dat de gesprekken over het schilderij voorlopig niets hebben opgeleverd. “Ik heb er alles aan gedaan om het werk in handen te krijgen, maar het is vooralsnog niet gelukt. Mijn gevoel zegt dat mensen uit de omgeving van K. dit verhinderd hebben. Het was overmacht.”

De 38-jarige verdachte zou niet achter de roof hebben gezeten. Een ander persoon stal het miljoenenwerk en zou het hem hebben aangeboden.

Peter K. is hoofdverdachte in een omvangrijk onderzoek naar de grootschalige in- en uitvoer van cocaïne. Dat bevestigt het Landelijk Parket van het OM. Het gaat om een onderzoek dat in 2019 en 2020 plaatsvond. Behalve de transportbaas zijn er nog zeven verdachten. K. wordt naast drugssmokkel ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit, meldt het Landelijk Parket. Zijn zaak moet nog inhoudelijk worden behandeld.

