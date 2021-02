Leopoldo Luque, wereldkampioen met Argentinië in 1978, sterft op 71-jarige leeftijd

Leopoldo Jacinto Luque, een voormalige Argentijnse aanvaller en wereldkampioen met La Albiceleste in 1978 in eigen land, is maandag op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval.

De voormalige speler van River Plate lag in het ziekenhuis van Mendoza, in het westen van het land aan de voet van het Andesgebergte, na een coronabesmetting te hebben opgelopen.

Luque was een erg populaire aanvaller in de jaren ‘70 en ‘80 met de steeds voor hem kenmerkende snor en lange haren. Voor de Argentijnse nationale ploeg scoorde hij 22 keer in 45 interlands. Op het WK van 1978 trof hij vier keer raak.