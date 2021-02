Waarom de acteurswereld “een streep in het zand” trekt onder de zaak-De Pauw: “Mensen die aan een alarmbel trekken, verdienen onze steun”

“We zijn verontwaardigd en diep geraakt. Na de bagger die over onze collega’s is uitgekieperd, willen we ook onze stem laten horen.” In een open brief met de hashtag #streepinhetzand nemen tientallen Vlaamse actrices en acteurs het op voor de vrouwen die naar voren zijn getreden in de zaak-Bart De Pauw. De betrokken vrouwen noemen de actie “hartverwarmend”.