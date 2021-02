Tien studenten riskeren maand cel na pintje in gemeenschappelijke keuken

Geel -

Tien eerstejaarsstudenten uit onder meer Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas riskeren elk een maand cel nadat de politie in november van vorig jaar was binnengevallen in hun studentenhuis in Geel. Daar zaten ze samen een pintje te drinken. “Een kotbubbel”, volgens hun advocaten. “Een verboden samenscholing”, volgens het parket.