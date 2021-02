Westerlo en Lommel delen de punten en ook in 1B zijn scheidsrechterlijke beslissingen voer voor discussie

Westerlo en Lommel hebben maandagavond de negentiende speeldag in de 1B Pro League afgesloten met een 1-1 gelijkspel. Beide ploegen blijven in de tussenstand respectievelijk derde en vierde, op ruime afstand van koploper Union.

Lommel was lange tijd de betere ploeg in ‘t Kuipje, maar het was toch Westerlo dat op het uur op voorsprong kwam. Cicek onderschepte een slechte terugspeelbal van de Noord-Limburgers en gaf goed af op Van Eenoo die scoorde in zijn honderdste wedstrijd voor de Kemphanen.

Lommel ging volop op zoek naar de gelijkmaker en zag een doelpunt van Neven ten onrechte worden afgekeurd voor buitenspel. Acht minuten voor tijd kopte de Lommelse verdediger echter alsnog de verdiende 1-1 tegen de netten. Een rode kaart voor Seydoux (Westerlo) in de slotfase veranderde niets meer aan de uitslag.

? | Dit doelpunt van Glenn Neven werd onterecht afgekeurd voor buitenspel. ??#WESLOM pic.twitter.com/GGgjySEJ2h — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 15, 2021

Zondag won leider Union al met 3-1 van Club NXT en speelden Lierse en Deinze 1-1 gelijk. Het duel tussen Seraing en RWDM werd uitgesteld omwille van de weersomstandigheden en het slechte terrein in het Edmond Machtensstadion.