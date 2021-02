“Duimen maar, voor Club Brugge en voor ons voetbal”

Het was te mooi. Geen enkele geblesseerde, het liep als een trein in de competitie en er was die extra rust door de uitgestelde wedstrijd in Charleroi. Nu is de vrees dat het dak op het hoofd van Club Brugge valt. En daarmee ook op dat van het Belgische voetbal, want Antwerp kan evenmin op volle sterkte in de Europa League aantreden.