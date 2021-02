Vaccinatiecentra moeten zich goed beveiligen tegen dieven en vandalen: “We denken aan antivaxxers”

Lokale besturen moeten hun vaccinatiecentra goed beveiligen tegen dieven, vandalen of onruststokers. Het Nationaal Crisiscentrum maakte hierover een risicoanalyse met enkele aanbevelingen. Die gaan van camerabewaking en bewegingssensoren tot extra toezicht.

Begin december waarschuwde de internationale politieorganisatie Interpol al voor ‘vaccincriminelen’. Maar bendes die het gemunt hebben op de kostbare vaccins zijn niet de enige zorg. “De meest voor de hand liggende dreiging komt van groepen die de openbare orde willen verstoren”, zegt Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum. “Dat kan door diefstal, maar ook door vandalisme. We denken dan aan groeperingen van antivaxxers, maar evengoed aan mensen die geldgewin voor ogen hebben. Sowieso komen er de komende weken en maanden veel bezoekers op hetzelfde moment in de centra, en dus is extra waakzaamheid nodig.”

De risicoanalyse is gelukkig niet gloednieuw. Alle Vlaamse vaccinatiecentra zijn klaar en hielden rekening met de aanbevelingen. Het draaiboek van het Agentschap Zorg en Gezondheid hamerde al op voldoende veiligheid en bewaking in de vaccinatiecentra. De organisatoren hebben een checklist ontvangen met daarin tientallen aandachtspunten. Er staan evidente zaken in zoals het hebben van een sleutelplan en het houden van een sluitingsronde, maar er wordt ook expliciet gevraagd om waakzaam te zijn voor sabotage van het alarmsysteem en toezicht te houden op de schoonmaakploeg.