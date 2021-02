Tweehonderdtal dieren omgekomen bij brand in Waals-Brabant

Zowat 250 dieren zijn maandagavond om het leven gekomen bij een zware brand in een landbouwbedrijf in Vieux-Sart, in de gemeente Chaumont-Gistoux in Waals-Brabant. Dat is bij de lokale autoriteiten vernomen.

De brandweer van Nijvel en Waver kwam maandagavond omstreeks 20 uur ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Die was uitgebroken in gebouwen waar schapen en runderen in waren ondergebracht. Volgens burgemeester Luc Decorte en eerste schepen Philippe Descamps zijn een vijftigtal koeien en ongeveer 200 schapen omgekomen.

Aangezien het risico bestaat dat giftige rook zich verspreidt, is het gemeentelijk noodplan afgekondigd, aldus schepen Descamps.