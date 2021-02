Snel meer bezoek en soepeler regime in de rusthuizen? Adviesorgaan klonk gisteravond laat positief

Er staan versoepelingen voor de woon-zorgcentra in de steigers. Het adviesorgaan GEMS heeft daarvoor gisteren een advies uitgewerkt. In de rustoorden waar de vaccinatiegraad hoog genoeg is, zouden de bewoners binnenkort meer bezoekers mogen ontvangen. En ook activiteiten in de cafetaria zouden opnieuw kunnen doorgaan. De regionale regeringen hakken de knoop nog door.

“We bekijken in welke mate we toch wat meer bezoek kunnen toelaten in de woon-zorgcentra.” De GEMS, het corona-adviesorgaan van de overheid, is gisteravond laat nog bijeengekomen om zich te buigen over ...