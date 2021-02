Spaanse rapper sluit zichzelf op in universiteit om te ontsnappen aan celstraf: “Ze zullen mij hier buiten moeten sleuren”

Een Spaanse rapper heeft zichzelf opgesloten in een Catalaanse universiteit, om zo te ontsnappen aan een celstraf voor tweets en songteksten waarin hij de monarchie en de politie aanviel.

Pablo Hasel moest zichzelf eigenlijk ten laatste vrijdag aangeven, nadat hij tot negen maanden celstraf was veroordeeld voor het verheerlijken van terrorisme en laster aan de monarchie en de overheid. In de plaats daarvan heeft hij zichzelf, samen met 20 medestanders, opgesloten in de universiteit van Lleida, in Catalonië. “Ze zullen hier moeten inbreken om mij naar de gevangenis te sleuren”, schreef hij uitdagend op Twitter.

Hasel beschuldigde de politie in zijn Twitterberichten en songteksten van foltering van en moord op betogers en migranten. Meer dan 200 artiesten, waaronder regisseur Pedro Almodóvar en acteur Javier Bardem, hebben een petitie ondertekend tegen zijn veroordeling.

In 2018 kreeg een andere rapper al eens een celstraf van 3,5 jaar, maar hij vluchtte naar België en woont nog steeds in ons land.