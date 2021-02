Tony’s Chocolonely niet langer slaafvrij

Tony’s Chocolonely, het Nederlandse chocolademerk dat streeft naar “100 procent slaafvrije chocolade”, staat niet langer op een internationale lijst van slaafvrije chocoladeproducenten. Dat meldt de Nederlandse Volkskrant.

Slave Free Chocolate, de samensteller van de gelijknamige lijst, verwijdert Tony’s Chocolonely omdat het bedrijf zijn cacaobonen laat verwerken bij chocoladereus Barry Callebaut. Dat Zwitserse bedrijf, de grootste chocoladeproducent ter wereld, erkent dat haar eigen chocolade niet 100 procent vrij is van slaven- of kinderarbeid.

Tony’s Chocolonely koopt zijn cacaobonen niet van Barry Callebaut, maar bij individuele boeren. Het bedrijf ziet ook toe op menswaardige omstandigheden. Maar door die bonen vervolgens bij Barry Callebaut te laten verwerken tot chocolade, draagt het Nederlandse bedrijf toch bij “aan de instandhouding van een keten waarin slaven- of kinderarbeid mogelijk een rol speelt”, zegt Slave Free Chocolate.

Barry Callebaut: “Kinderarbeid heeft geen plaats in onze operationele keten”

Barry Callebaut benadrukt in een reactie het probleem van kinderarbeid wel degelijk te erkennen. “Eke vorm van gedwongen arbeid of kinderarbeid heeft geen plaats in onze operationele keten”, aldus woordvoerder Korneel Warlop. “In ons ‘Forever Chocolate’-programma zetten we ons zelfs in om tegen 2025 kinderarbeid uit onze operationele keten te halen. In ons voortgangsrapport zijn we ook heel transparant over het aantal gevallen van kinderarbeid dat we kunnen identificeren via onze actieve monitoring, en het aantal gevallen van kinderarbeid dat we konden remediëren”, klinkt het.