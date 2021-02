Antwerp gaat gehavend Europa in: Faris Haroun en Dieumerci Mbokani blijven out

Vandaag worden de spelers van Antwerp getest op corona. Coach Frank Vercauteren hoopt dat iedereen morgen negatief is, ook omdat de ploeg al gehavend is voor de Europese heenmatch tegen Rangers donderdag. Haroun en Mbokani (kuit) zijn op de goeie weg, maar trainden nog altijd niet mee en zijn out, net als De Sart en Butez.

Bovendien staan die laatste twee net als De Pauw en Mbenza niet op de beperkte Europese lijst en is Lamkel Zé nog een match geschorst. Dat maakt dat er maximaal achttien A-kernspelers beschikbaar zijn, met Avenatti en Nsimba als spitsen. Antwerp hoopt dat Verstraete (teen) speelklaar raakt, maar dat moet lukken: hij viel zondag pas in laatste instantie af. Ook Batubinsika (enkel) heeft goeie hoop om erbij te zijn. Zijn situatie wordt dag per dag bekeken.