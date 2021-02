CEO Pro League beslist vandaag over boetes voor onbespeelbare velden

Wellicht deze week nog raken de boetes bekend voor de clubs waar het voorbije weekend niet kon gespeeld worden omdat het veld er wegens de koude onbespeelbaar bijlag. Voor KV Oostende, Waasland-Beveren en/of Charleroi kan die boete oplopen tot 50.000 euro.

Het is Pierre François, CEO van de Pro League, die daarover zal beslissen. Hij baseert zich op de rapporten van de scheidsrechters en de verdediging van de desbetreffende clubs. Pittig detail is dat bij Charleroi Mehdi Bayat de algemeen directeur is. Bayat is ook voorzitter van de voetbalbond en een zwaargewicht in de raad van bestuur van de Pro League. De CEO van de Pro League moet dus beslissen of hij de club van de bondsvoorzitter een zware boete voor nalatigheid zal geven of niet. Vandaag bespreekt de raad van bestuur van de Pro League of er niet meer investeringen nodig zijn in de aanleg en het onderhoud van veldverwarming.