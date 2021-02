Extra omwegen tot 2600 kilometer: coronavirus zorgt voor grote volksverhuizing in Europa League

Corona zorgt in de Champions League – twee matchen –, maar vooral in de Europa League – zes matchen – voor een volksverhuizing. Door de reisbeperkingen moeten verschillende ploegen hun thuisvoordeel afstaan. Vooral Britse teams krijgen extra kilometers aangesmeerd: reizen van en naar Groot-Brittannië wordt door veel landen verboden om de uitbraak van de Britse variant te stoppen.

Voorlopig gaat het dus om acht wedstrijden, al kan die lijst voor de terugwedstrijden nog langer worden. Benfica lijkt het zwaarst getroffen. Donderdag kan het Arsenal niet in het eigen Estádio da Luz ontvangen. In plaats daarvan trekt het naar het Stadio Olimpico in Rome, goed voor een verplaatsing van bijna 1.900 kilometer. Ook in de terugwedstrijd wacht Benfica een extra lange trip: in plaats van naar het Emirates Stadium moet het naar het Georgios Karaiskákisstadion in Piraeus (Griekenland): 1.250 kilometer extra.

Arsenal mag maar liefst 2.400 kilometer vliegen voor zijn thuiswedstrijd. Molde ontvangt Hoffenheim in het Estadio de la Ceramica (Villarreal), een tocht van bijna 2.600 kilometer. Maar twee uitploegen profiteren van de locatieveranderingen: Arsenal en Hoffenheim, met respectievelijk 150 en 250 kilometer minder te vliegen kilometers.