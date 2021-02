Olivier Deschacht wordt 40, maar hij weet nog altijd niet of hij in juni stopt: “Als ik Anthony Vanden Borre tegenkom, knuffel ik hem”

Dikke proficiat, Ollie. Olivier Deschacht wordt 40 jaar en is zo de enige basisspeler in de Jupiler Pro League die op tram 4 zit. Het doet de verdediger van Zulte Waregem mijmeren over zijn rijkgevulde carrière en het werpt opnieuw de verscheurende vraag op: in juni stoppen of niet? Alleen is Deschacht verslaafd aan voetbal. “Wat ga ik doen als ik stop? In de tribune zitten en mijn kas opfretten? Pff.”

Jürgen Geril