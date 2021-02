Tsjaad stuurt 1.200 soldaten naar grenszone met Mali, Niger en Burkina Faso

Tsjaad stuurt 1.200 soldaten naar de zogenaamde “driegrenzenzone” tussen Mali, Burkina Faso en Niger om er de jihadisten te bestrijden. Dat heeft de Tsjadische president Idriss Déby Itno maandagavond aangekondigd in de marge van de G5 Sahel-top.

De ministers van Defensie van de G5 Sahel (Tsjaad, Niger, Mauritanië, Mali en Burkina Faso) kwamen maandag samen in de Nigerese stad N’Guigmi, nabij de grens met Tsjaad, waar de soldaten gestationeerd zijn die in het gebied zullen worden ingezet.

Het is niet de eerste keer dat een dergelijke aankondiging wordt gedaan, maar tot hiertoe kwam daar niets van terecht. Frankrijk, dat de eigen militaire aanwezigheid in de regio wil afbouwen, vraagt al jaren dat soldaten naar de driegrenzenzone worden gestuurd. In die zone zijn nu nog zo’n 5.100 Franse soldaten gelegerd.