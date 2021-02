Onderzoek gestart naar schokkende ‘Valentijnskaart’ die circuleert bij politiekorps in Los Angeles

In Los Angeles is een onderzoek gestart binnen het lokale politiekorps. Aanleiding is een Valentijnskaart die onder de agenten circuleert met daarop een foto van George Floyd en het opschrift: “Je bent adembenemend”. Dat terwijl de man stierf door verstikking na politiegeweld.

I can’t beathe, ofwel: ik kan niet ademen. Het waren de laatste woorden van George Floyd, een zwarte man die in mei 2020 omkwam door politiegeweld. Het beeld van een agent die zijn knie acht minuten lang in Floyds hals drukte, ging de wereld rond. Het leidde tot grote verontwaardiging en uiteindelijk ook een stroom aan protestacties en rellen. Dat een politiekorps Floyds dood nu bespot via een Valentijnskaart, is “meer dan een belediging”, klinkt het bij zijn nabestaanden.

“Dat iemand zo ongevoelig en wreed kan zijn, is onbegrijpelijk. Het geeft aan hoe verziekt de cultuur is binnen het politiekorps”, zegt Ben Crump, de advocaat die de familie van Floyd vertegenwoordigt. “We eisen dat alle betrokkenen tot verantwoordelijk worden geroepen.”

George Gascon, officier van justitie van Los Angeles County, liet weten dat een onderzoek is opgestart. Ook de politiechef van het korps, Michel Moore, zegt dat onderzocht wordt wie verantwoordelijk is. “Er is een nultolerantie voor alles wat met racisme te maken heeft. De verantwoordelijken voor deze wansmakelijke grap krijgen te maken met mijn woede”, voegde hij eraan toe.