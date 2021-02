Toch geen stap dichter bij schadevergoeding: VN weigert ontdooiing van fondsen vzw Prins Laurent

Het Sanctiecomité van de Verenigde Naties heeft geweigerd de Libische fondsen te ontdooien ten gunste van een vzw van Prins Laurent. Dat bevestigen minister van Financiën, Vincent Van Petegehem, en de vereffenaar van het bedrijf, Alex Tallon, nadat de informatie werd verspreid door Le Soir.

De regering besliste op 29 januari het Sanctiecomité van de Verenigde Naties op de hoogte te stellen van de ontdooiing van Libische fondsen op de rekeningen van de Brusselse effectenreus Euroclear. Daar staat voor ongeveer 14 miljard euro aan geld van het vroegere Libische regime geblokkeerd sinds een resolutie van de VN-Veiligheidsraad in 2011.

Sustainable Development Trust, de gewezen vzw van Prins Laurent, vraagt al jaren bijna 50 miljoen euro van dat Libisch geld als schadevergoeding voor een afgebroken herbebossingsproject in het land. Dat contract werd in 2010 eenzijdig stopgezet door het Libische regime, dat toen nog geleid werd door dictator Muammar Khaddafi. In 2015 oordeelde een Brusselse rechtbank dat Libië de vzw een schadevergoeding moet betalen.

Meester Tallon onderzoekt de beslissing van het Sanctiecomité, waarvan hij slechts een informele bevestiging heeft gekregen, en de mogelijkheden van een eventueel beroep.