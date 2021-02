A12 richting Brussel dicht door ongeval met betonmixer, slachtoffer in levensgevaar

Aartselaar - Op de A12 in Aartselaar is dinsdagochtend een bestuurster levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Helststraat.

De vrouw kwam volgens getuigen uit de Helststraat en reed de A12 op. Daar werd de wagen door een betonmixer gegrepen.

Het slachtoffer zat gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie onderzoekt de omstandigheden van de klap. Ook de federale wegpolitie kwam ter plaatse voor de vaststellingen.

Wie richting Brussel moet, wordt aangeraden om via de E19 te rijden. De A12 is afgesloten, het verkeer wordt via de zijrijbaan omgeleid.