Hip en duurzaam, maar niet wat het lijkt: bamboeservies per direct uit de rekken gehaald

Kunststoffen bamboeproducten, ­zoals kinderbordjes of herbruikbare bekers, mogen niet langer verkocht worden.

Hip, mooi en duurzaam: dat is het imago van bamboeservies, dat de voorbije jaren opgang maakte als “meer natuurlijk” alternatief voor plastic. Vandaag is er een ruim assortiment van keukengerei te vinden in rekken en webshops. Vooral kinderservies en herbruikbare drinkbekers zijn populair. Maar de bordjes, kommen en mokken verdwijnen per direct uit het aanbod. Dat deelt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) mee. Vanaf mei volgen er ook controles.

Waarom die drastische beslissing? Hoewel de producten worden verkocht als “bamboe”, bestaan ze uit melamine kunststof waaraan bamboevezels zijn toegevoegd. Vandaar dat je er niet de structuur van bamboe of hout in kunt zien.

Bamboeservies. Foto: rr

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat bij gebruik een kans bestaat dat er te veel formaldehyde (CH2O) in het voedsel of drinken ­terechtkomt. Een te hoge in­name van het kleurloze gas kan onder meer leiden tot maag­irritatie en maagzweren.

De FAVV adviseert om producten van 100 procent melamine niet (meer) te gebruiken voor warme maaltijden en dranken voor kinderen tot drie jaar. Voor producten die bestaan uit een mix, is voorzichtigheid geboden. “Wie producten in huis heeft, loopt niet automatisch risico”, benadrukt Hélène Bonte, woordvoerster van het FAVV. “Het is erg belangrijk om de gebruiksaanwijzingen strikt op te volgen.” Het FAVV raadt af om de voorwerpen te verwarmen boven de 70 graden Celsius, zoals in de microgolfoven of vaatwas. Daarnaast wordt ook afgeraden om in het servies warme dranken of warm voedsel te serveren. “We raden ook aan om het keukengerei met de hand af te wassen.”

De nieuwe Europese regelgeving bereikte de FOD Volksgezondheid eind december. “Voor producten die bestaan uit bamboevezels en melamine is nooit een toelating gegeven”, benadrukt ze. “Het gaat om een administratieve rechtzetting. De producten voldoen niet aan de Europese regels.”