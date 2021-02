Tot -35 graden: extreem winterweer in Amerika en zelfs in Mexico

Met temperaturen tot 35 graden onder het vriespunt, is het in sommige Amerikaanse staten kouder dan in Alaska. De stroom valt eruit, de nationale garde wordt ingezet en de koude en het ijs op de wegen zijn er levensgevaarlijk.

In de Verenigde Staten hebben al minstens zeven staten de noodtoestand uitgeroepen vanwege het extreme winterweer. Het gaat om Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi en Texas. De gouverneurs vroegen ook om hulp bij de Nationale Garde, die wordt nu zelfs naar de huizen gestuurd om te controleren of de bewoners nog in goede gezondheid verkeren.

Volgens de National Weather Service krijgen zo’n 154 miljoen mensen in de Verenigde Staten sinds maandag te maken met de extreme koude. Voor bijna de helft van dat aantal mensen geldt zelfs een waarschuwing voor de gevoelstemperatuur. In Dallas daalde het kwik tot -15 graden Celsius, 20 graden onder nul in Oklahoma City en zelfs tot 35 graden onder het vriespunt in Kansas City - waar het al sinds 1989 niet meer zo koud was.

Tot in Mexico

Door de koude zitten ook miljoenen mensen zonder stroom,. Ook de windenergie is voor een groot stuk weggevallen, omdat de windmolens vastvriezen.

Het koude weer trekt zich ook door tot over de grens, in het noorden van Mexico. Ook daar zitten bijna vijf miljoen mensen zonder stroom. De regio is bovendien sterk afhankelijk van Texas, dat in gas voorziet. Omdat een deel van de pijpleidingen vastgevroren is.

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Ook in Mexico ligt een dikke laag sneeuw Foto: REUTERS