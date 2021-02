Kan horeca stilaan denken aan heropenen? Geert Molenberghs: “Situatie rond paasvakantie kan er gunstig uitzien”

Op een precieze datum wil hij zich niet laten vastpinnen, maar volgens biostatisticus Geert Molenberghs kan er stilaan gedacht worden aan “getrapte, stapsgewijze versoepelingen” in de periode van de paasvakantie. “We moeten nog even volhouden, maar ik denk dat de situatie er rond de paasvakantie er gunstiger gaan uitzien”, aldus Molenberghs in ‘De Ochtend’ op Radio 1.