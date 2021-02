Nieuw hoopgevend medicijn in de strijd tegen obesitas: “Semaglutide is het begin van grote veranderingen”

Semaglutide wordt een zwaargewicht in de strijd tegen obesitas. De resultaten van de klinische studie bij 2.000 mensen in zestien landen zijn alvast zeer hoopgevend: deelnemers verloren gemiddeld 15 procent van hun lichaamsgewicht. “Dit is het begin van grote verandering in de behandeling van obesitas”, zegt professor Ann Mertens van de obesitaskliniek van de KU Leuven.