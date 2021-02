Stad Gent brengt seksuele intimidatie in kaart: slachtoffers duiden locatie aan

De stad Gent lanceert een kaart waarop inwoners kunnen aanduiden waar ze slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie. Ook wie getuige is van ongewenst gedrag kan dat aangeven, zodat het stadsbestuur een duidelijk beeld krijgt van het probleem. Met de actie sluit Gent zich aan bij steden zoals Antwerpen, Brussel en Charleroi.

Plan International en de Stad Gent werken tot eind dit jaar samen om een kaart op te stellen via het digitale platform Safer Cities. Daar kunnen inwoners, jongeren in het bijzonder, tot eind augustus locaties aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van seksuele intimidatie. Op die manier wil de Stad Gent de problematiek eerst beter in kaart brengen om daarna accuraat te kunnen optreden.

Na augustus gaan 15 Gentse jongeren in het jongerentraject ‘Champions of Change’ met de informatie aan de slag. Ze nemen een ambassadeursrol op in de strijd tegen seksuele intimidatie en zullen met de steun van de stad campagne voeren, gericht op leeftijdsgenoten en het grote publiek.

Ze zullen ook een actieplan uitwerken met concrete beleidsaanbevelingen.