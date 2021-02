Test-Aankoop dient klacht in tegen TikTok

Verschillende Europese consumentenorganisaties, waaronder Test Aankoop in België, dienen bij de Europese Commissie en de consumentenbeschermingsautoriteiten een klacht in tegen de filmpjesapp TikTok. Ze beschuldigen de app ervan de rechten van consumenten, vaak kinderen en tieners, te schenden. Test Aankoop schakelt ook de economische inspectie in.

De klacht werd dinsdagochtend aangekondigd door het Europese netwerk van consumentenorganisaties (BEUC), waar Test Aankoop deel van uitmaakt. “TikTok laat zijn gebruikers in de steek, hun rechten worden massaal met de voeten getreden”, aldus Monique Goyens, de algemeen directeur van BEUC. “Kinderen houden van TikTok, maar de onderneming schiet tekort om hen te beschermen.”

Volgens Test Aankoop blijkt uit een onderzoek van BEUC dat de Chinese socialemedia-app een hele reeks consumentenrechten schendt. Zo zijn, aldus de consumentenorganisaties, de gebruiksvoorwaarden van TikTok “onduidelijk, dubbelzinnig en onevenwichtig, omdat ze het Chinese platform altijd bevoordelen ten nadele van de gebruikers”. De app eigent zich bijvoorbeeld het recht toe om video’s te gebruiken, te verspreiden en te reproduceren, zonder enige vergoeding.

Schadelijke inhoud

De organisaties vinden ook dat kinderen en jongeren niet voldoende worden beschermd tegen verborgen reclame en “potentieel schadelijke” inhoud. Ze hekelen voorts het systeem van “virtuele cadeaus” waarmee video’s beloond kunnen worden. TikTok “stelt alles in het werk opdat de gebruiker zou vergeten dat het om echt geld gaat”, klagen de organisaties aan.

Als het gaat over de verwerking van persoonsgegevens, spreken de consumentenorganisaties van misleiding. “TikTok informeert zijn gebruikers niet duidelijk, met name op een voor kinderen en tieners begrijpelijke manier, over de persoonsgegevens die het verzamelt en het doel hiervan”, stelt Test Aankoop.

De consumentenorganisaties roepen de Europese Commissie en de nationale autoriteiten op om de praktijken van de Chinese socialemedia-app onder de loep te nemen. “We willen dat kinderen en tieners die TikTok gebruiken, dit in alle veiligheid kunnen doen, zonder te worden blootgesteld aan alomtegenwoordige verborgen reclame en zonder dat ze worden opgevoerd als een product dat reclame maakt voor een merk, terwijl ze gewoon plezier aan het maken zijn”, aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.