FIFA reageert fel op commotie na niet-begroeting tussen sjeik en vrouwelijke refs

Opschudding in de nasleep van de WK-finale voor clubs tussen Bayern München en Tigres uit Mexico (1-0). Bij de medaille-ceremonie is te zien hoe de Qatarese sjeik Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani eerst enkele mannelijke scheidsrechters feliciteert met een vuistje, terwijl de vrouwelijke assistenten zonder begroeting passeren. De wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat de sjiek om cultureel-religieuze redenen zou hebben geweigerd de vrouwen te begroeten. “Wie die valse geruchten verspreidt, zou beschaamd moeten zijn.”

Voor het eerst maakten vrouwen deel uit van de scheidsrechtersstaf in een WK-finale voor clubs. De Braziliaanse Edina Alves was vierde official, haar landgenote Neuza Back reserve. Samen met de Argentijnse Maria De Almeida waren ze de eerste vrouwelijke scheidsrechters op een club-WK. De wereldvoetbalbond FIFA pakte er vooraf trots mee uit.

Maar na de finale draaide de primeur op een rel uit. Bij de medaille-ceremonie is te zien hoe sjeik Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, lid van de Qatarese koninklijke familie en voorzitter van het Qatarees Olympisch Comité, eerst mannelijke scheidsrechters begroet met een vuistje terwijl de vrouwelijke refs vervolgens zonder begroeting passeren.

Dat ontketende een storm van protest. Volgend jaar vindt in Qatar het wereldkampioenschap voor landenteams plaats en de mensen- en vrouwenrechten in het emiraat staan al langer ter discussie.

Bei der Siegerehrung der #ClubWC ist es zu irritierenden Bildern gekommen. Scheich Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani beglückwünschte die Spieler und Schiedsrichter nach der Übergabe der Medaillen – nur den beiden Schiedsrichter-Assistentinnen verweigerte er den Faustgruß. pic.twitter.com/SuZAcsLNwk — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) February 12, 2021

De wereldvoetbalbond FIFA heeft in een communiqué gereageerd op de commotie. “Zij die valse geruchten hebben verspreid, zouden beschaamd moeten zijn over hun acties”, klinkt het. “Zoals iedereen weet, ben ik een grote voorvechter van vrouwenrechten en de gelijke behandeling van elke mens, onafhankelijk van geslacht, ras, etniciteit, seksuele voorkeur, religie of fysieke beperking”, aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino. “De statuten van de FIFA vermelden expliciet dat de FIFA alle erkende mensenrechten respecteert en ernaar streeft om de bescherming van die rechten te promoten.”



Vrijdag al reageerde de FIFA op de berichtgeving in de Duitse krant Bild door te stellen dat “beide vrouwelijke refs, alsook enkele spelers en teamofficials bij de huldigingsceremonie niet langs alle hoogwaardigheidsbekleders zijn gepasseerd.”



Als je de beelden nauwkeurig bekijkt, heeft het er inderdaad alle schijn van dat de aandacht van Edina Alves naar haar medaille uitgaat op het moment dat ze de sjeik passeert en er dus geen mogelijkheid was tot begroeting. Neuza Back had wel aandacht voor de sjiek en knikte in zijn richting. Ook de mannelijke videoscheidsrechter Julio Bascunan, die de vrouwen volgt, komt niet tot een begroeting met de sjiek.

Het incident toont in ieder geval aan dat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het WK voor landenteams in november en december 2022 in Qatar met een vergrootglas zal bekeken worden door de internationale gemeenschap.