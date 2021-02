Onrust over nieuwe variant van coronavirus die opduikt in verschillende landen: “Lijkt weerstand te bieden tegen immuniteit”

Een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om B1525: een variant met mogelijk een aantal zorgwekkende mutaties.

Onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh waarschuwen voor B1525 in het rapport van hun studie. Ze zeggen dat de variant is gedetecteerd door middel van zogenaamd genoomsequencing in tien landen, waaronder Denemarken, Nigeria, de VS en Australië. In het Verenigd Koninkrijk zouden alvast 32 gevallen zijn vastgesteld.

Bij het bepalen van de genoomsequentie werd vastgesteld dat er overeenkomsten zijn met de Kent-variant, B117. Ook dat het een aantal mutaties bevat die onderzoekers zorgen baren, zoals de E484K-mutatie van het spike-eiwit. E484K is aanwezig in varianten die opkwamen in Zuid-Afrika en Brazilië en lijkt moeilijker te bestrijden.

Dr Simon Clarke, universitair hoofddocent cellulaire microbiologie aan de Universiteit van Reading, zei dat hoewel het onduidelijk was welk effect veel van de mutaties kunnen hebben op het vermogen van het coronavirus om een ??infectie vast te stellen, of op de ernst van de ziekte, de aanwezigheid van de E484K-mutatie was in de Zuid-Afrikaanse variant bekend om een ??zekere mate van resistentie tegen sommige vaccins te verlenen.

“We weten nog niet hoe goed deze nieuwe variant zich zal verspreiden, maar als die daar in slaagt, kan worden aangenomen dat de immuniteit tegen een vaccin of eerdere infectie zal worden afgezwakt”, zei professor Simon Clarke, hoofddocent cellulaire microbiologie aan de Universiteit van Reading. Clarke voegde eraan toe dat de nieuwe variant moet worden opgenomen bij testen. “Ik denk dat we, totdat we er meer weten, alle varianten met E484K moeten onderwerpen aan piektesten, omdat ze weerstand lijken te bieden tegen immuniteit.”