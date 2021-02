Philippe Clement gaat Club Brugge (tot aan de match) coachen vanuit isolatie: “Ik stel ons wedstrijdplan voor aan de spelers”

Dubbel gevoel bij Philippe Clement, coach in isolatie bij Club Brugge. In aanloop naar de Europese verplaatsing is hij vooral blij dat zijn spelersgroep gevrijwaard werd van een nieuwe golf. Club reageerde zondag en maandag doortastend, wat cruciaal kan zijn bij een nieuwe testronde op donderdag. Ondertussen is het, ondanks een negatieve test, nog afwachten of Lang en De Ketelaere kunnen spelen. “We trainden al in kleine groepjes, zonder onderling contact”, zegt Clement.

Zondagochtend gingen de alarmbellen voor het eerst af bij Club Brugge. Denswil en Mitrovic voelden zich niet lekker en contacteerden de clubdokter. Ze bleven uit voorzorg thuis. Maandag bleek hun coronatest positief. Vandaag bleek de hele staf, inclusief Clement en assistenten, positief. Ook Vanaken heeft het virus te pakken. “Ik heb zelf een lichte verkoudheid”, vertelt Clement telefonisch. “Tot maandag had ik geen symptomen. Hopelijk blijft het zo.” Op het veld is de extra Covid-averij beperkt gebleven: enkel Vanaken bleek nog positief. De Ketelaere en Lang hebben last van de buik, maar bleken geen drager van het virus. “Al is het niet zeker of zij kunnen spelen”, aldus Clement. “De komende dagen moet blijken of zij nog bijkomende symptomen ontwikkelen. De volgende test staat pas donderdag gepland. Wie alsnog ziek wordt, valt gewoon af. Voorlopig zit het duo wel gewoon op het vliegtuig woensdag naar Oekraïne.”

Wedstrijdplan via videocall

Naast alle coronamiserie dus een beetje goed nieuws: donderdag staat er een competitief elftal op het veld in Kiev. “We accepteren de zaken zoals ze zijn. De mentaliteit hebben we ondertussen als groep wel ontwikkeld”, aldus Clement, die De Mil en Smolders en trainersduo naar Oekraïne stuurt. “Ik heb alle vertrouwen in hen: ze kennen ons verhaal en hoe we willen voetballen. We werken al anderhalf jaar samen met deze groep: de automatismen zijn er. In Zenit is het ons ook gelukt.” De scouting voor het treffen met Dinamo was trouwens al afgewerkt. “Ons plan is gemaakt. Ik zal dat ook zelf voorstellen in het spelershotel. Vanop afstand, via videocall. Dat is allemaal geen probleem”, legt Clement uit. “Vanochtend heb ik de jongens ook al toegesproken via WhatsApp. Ze zijn strijdvaardig en hongerig om ons verhaal en onze prestaties gewoon door te trekken.”

Ondertussen blijven Clement, Vanaken en co een weekje in quarantaine tot hun volgende test begin volgende week. Wie volgende week tijdens de terugwedstrijd tegen Kiev in Brugge op de bank zit en speelt, is daardoor nog onduidelijk. Donderdag volgt een nieuwe testronde bij de spelers, waar mogelijk dus nog enkele nieuwe besmettingen opduiken. Al trad Club wel meteen doortastend op om dat te vermijden. “We hebben sinds maandag meteen in kleine groepjes getraind, zonder onderling contact. Al hebben ze zondag natuurlijk wel nog samen op de bus gezeten richting Charleroi. We zijn enkel bezig met wat we nu weten. Vrezen voor wat mogelijk kan komen, heeft geen zin. Dit zijn nu eenmaal dingen die we gewoon moeten ondergaan.”

