Noord-Koreaan steekt bewaakte grens met Zuid-Korea over

In Zuid-Korea is een veronderstelde Noord-Koreaan opgepakt die er blijkbaar was in geslaagd de bewaakte oostelijke grens met Zuid-Korea over te steken, zo heeft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dinsdag op gezag van de generale staf van het leger gemeld. Mogelijk is de man overgelopen.

De man, volgens Yonhap vermoedelijk een Noord-Koreaan, is dinsdagochtend vroeg opgemerkt door bewakingscamera’s aan een militaire checkpoint ten zuiden van de grens in de oostelijke grensstad Goseong. Na een klopjacht van drie uur werd de twintiger gevat, hij gaf aan te willen overlopen.

Er loopt nu een onderzoek hoe hij de zwaar bewaakte grens heeft kunnen oversteken. Mogelijk gebeurde dat per boot. Onduidelijk is of het om een burger of een vaandelvluchtige soldaat gaat.

Naar verwachting zal het Noord-Koreaanse leger onder vuur komen te liggen omdat het de grensoversteek van de man niet heeft opgemerkt.