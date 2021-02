Clash der titanen, de laatste kans voor Zidane en voorlopig maar drie Belgen: hiermee bent u helemaal klaar voor de terugkeer van de Champions League

Ils sont les meilleurs, Sie sind die Besten, These are the champions! Hoera, de Champions League is terug! Oké, het is niet helemaal zoals het zou moeten - het is en blijft een corona-editie. RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach en Atlético Madrid zullen hun heenwedstrijden van de achtste finales in Boedapest of Boekarest moeten afwerken door de reisrestricties van de overheden. Maar toch schiet er nog genoeg lekkers over in de Champions League anno 2021, die vanavond met Barcelona-PSG meteen aftrapt wordt met een klepper van formaat in de achtste finales. In vijf punten zorgen wij ervoor dat u helemaal mee bent.