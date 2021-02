Spanjaard aapt Luis ‘Dracula’ Suarez na en bijt tegenstander tijdens wedstrijd

Iedereen herinnert zich ‘de beet’ van Luis Suarez in de schouder van Giorgio Chiellini tijdens de WK-wedstrijd tussen Uruguay en Italië. Zo ook Edu Bedia.

De Spaanse voetballer van FC Goa uit de Indian Super League ging zijn boekje te buiten tijdens een wedstrijd tegen Chennaiyin FC (2-2). Bedia beet na een duel met Deepak Tangri in de buik van de middenvelder. De Spanjaard ontkende op Instagram, maar op videobeelden is vrij duidelijk te zien dat hij zijn tanden zet in zijn tegenstander. Hij riskeert zes speeldagen schorsing.

De beelden: