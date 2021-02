Congolese adoptiefraude: enkel spilfiguur naar strafrechter, ambtenaren vrijgesproken

Dinsdag heeft de raadkamer in Dinant een beslissing genomen in de zaak rond de grootschalige adoptiefraude met verschillende Congolese “weeskindjes”. Van de acht verdachten moet enkel spilfiguur Julienne Mpemba (41) zich later dit jaar verantwoorden voor de strafrechter. Alle betrokken ambtenaren van de Franse Gemeenschap ontspringen de dans. De betrokken ouders zijn bijzonder teleurgesteld over die beslissing.

De afgelopen jaren kwam aan het licht dat er meerdere Congolese kindjes ter adoptie aan ons land werden aangeboden, terwijl hun biologische ouders in Congo hen helemaal niet hadden achtergelaten. Ze werden geroofd en voor grof geld ter adoptie aangeboden. Volgens het federaal parket waren meerdere leden van de Franse Gemeenschap op de hoogte van de fraude. Er werd geknoeid met paspoorten, politierapporten, foto’s en leeftijden.

Vandaag besliste de raadkamer van Dinant dat de Franse ambtenaren zich niet moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Er valt hen strafrechtelijk niets te verwijten, klonk het. De ouders van de betrokken families die een kindje adopteren, reageren zeer ontgoocheld. Dat bevestigt advocaat George-Henri Beauthier, die de families al jaren bijstaat. Hij bekijkt eerstdaags met de procureur van het federaal parket of ze beroep aantekenen tegen de beslissing.

Spilfiguur

Moet zich wel verantwoorden: Julienne Mpemba, een Belgisch-Congolese vrouw uit Namen. Zij was de hoofdverdachte in de zaak van verdachte adopties en stond jarenlang aan het hoofd van het betrokken weeshuis in Kinshasa. De vrouw had contacten met de hoogste politieke kringen in Congo en met de ambtenaren in de Franse Gemeenschap in ons land. Ze wordt verdacht van mensenhandel. Ze heeft laten verstaan dat ze dertig tot veertig kinderen heeft laten adopteren in België en de Verenigde Staten.

Julienne Mpemba , te gast bij de regionale Waalse zender Canal C in november 2013 Foto: Canal C

Ook de ambtenaren waren in verdenking gesteld. Sommigen van hen stonden op een rode of groene verkiezingslijst, een van hen vertolkt een hoge adviserende functie op het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Ook Didier Dehou, directeur van de Waalse adoptiecentrale (ACC) hoorde erbij. Zij zouden een oogje dichtgeknepen hebben voor wat betreft de frauduleuze aangifte van geboortedatums van de kinderen en gesjoemel met foto’s van hen.

