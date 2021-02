Manchester United legt toptalent Mason Greenwood vast tot 2025

Manchester United heeft het contract van toptalent Mason Greenwood dinsdag verlengd tot 2025, met optie op een extra jaar.

Greenwood is een jeugdproduct van de Red Devils. Op zijn 19e speelde de rechterwinger al 82 wedstrijden voor ManU.

“Mason is een fantastisch talent en een mooi voorbeeld van het type speler dat onze academie voortbrengt”, zegt coach Ole Gunnar Solskjaer. “Hij heeft dit seizoen veel progressie gemaakt, toont maturiteit en diepgang in zijn spel, en is uitgegroeid tot een van de beste jongeren in het land. Hij is natuurlijk begaafd en heeft een schitterende houding. We weten hoe belangrijk hij zal zijn voor Manchester United de komende seizoenen.”