Minstens 45 doden nadat bus in kanaal duikt in India

Minstens 45 mensen zijn om het leven gekomen nadat een bus dinsdag in Centraal-India in een kanaal was terechtgekomen. Dat bevestigt de Indiase politie. Een drietal passagiers wordt nog vermist.

Het ongeval gebeurde in het district Sidhi van de deelstaat Madhya Pradesh, nadat de chauffeur vermoedelijk de controle over het voertuig had verloren. Volgens verschillende verslagen bevonden zich op het moment van het ongeluk tussen de 50 en 60 personen op de bus, hoewel het voertuig maximum 35 personen mocht vervoeren.

“We hebben 45 lichamen uit het kanaal gevist. Zeven mensen overleefden het ongeluk en werden naar het ziekenhuis overgebracht”, bevestigde politieagente Anjulata Patle. “We blijven nog even zoeken naar de twee of drie personen die nog vermist zijn.”

De watertoevoer naar het kanaal werd afgesloten om de reddingsoperatie makkelijker te laten verlopen. Met behulp van twee kranen werd de bus uit het kanaal gehaald.

Vooraanstaande politici, onder wie eerste minister Narendra Modi, hebben al hun medeleven betuigd. De federale regering en de deelstaatregeringen hebben schadevergoedingen aangekondigd voor de gewonden en de families van de overleden slachtoffers.