Juridische chaos in Nederland: avondklok van de baan of toch niet?

De rechtbank in Den Haag haalde dinsdag een streep door de omstreden avondklok in een door protestgroep Viruswaarheid aangespannen kort geding. Al wil dat niet zeggen dat die definitief van de baan is. De Nederlandse overheid wil namelijk dat de avondklok gehandhaafd blijft tot er een hoger beroep over de zaak is geweest.

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag, de rechter die uitspraak doet in spoedeisende burgerlijke zaken, heeft het kabinet de verkeerde wet gebruikt om de avondklok snel te kunnen invoeren. De avondklok was namelijk ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een regering in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met het parlement. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie “zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”. Als dijken doorbreken is er geen tijd om eerst de Tweede en daarna de Eerste Kamer te raadplegen. Dan moet er snel worden gehandeld.

Geen spoed

Dat er zelfs nog ruimte bleek te zijn voor een spoeddebat over de avondklok in de Tweede Kamer, vindt de rechter een bewijs dat er geen sprake was van enorme spoed. De Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag (Wbbbg) mag alleen worden gebruikt wanneer men bevoegdheden wilt gebruiken zonder parlementaire goedkeuring vooraf.

Er ligt dus een verkeerde wettelijke basis onder de beslissing om een avondklok in te voeren. Dat probleem kan snel worden opgelost, omdat de tekst voor de wet en de uitvoeringsbeslissing al klaarliggen. Het record ligt op minder dan een week.

In beroep

Nog sneller is het om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de rechter. Dat heeft de Staat inmiddels gedaan bij het hof in Den Haag. Bovendien wil de Staat koste wat het kost dat iedereen vanavond binnenblijft. Aan het hof is gevraagd om de beslissing van de voorzieningenrechter om de avondklok met onmiddellijke ingang te schrappen te schorsen, totdat het hof heeft besloten over het appèl. Het hof buigt zich vanmiddag om 4 uur over dat schorsingsverzoek. Wanneer het spoedappèl dient moet nog worden bepaald.